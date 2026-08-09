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Rewa News: ‘शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?’…भाजपा सांसद का विवादित बयान

Janardan Mishra Controversial Statement: भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने E20 पेट्रोल के हो रहे विरोध को लेकर दिया विवादित बयान, डिप्टी सीएम सहित अन्य भाजपा नेता भी थे मंच पर मौजूद।
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Shailendra Sharma

Aug 09, 2026

Janardan Mishra Controversial Statement

bjp mp janardan mishra e20 petrol controversial statement, भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान (Source-Patrika)

Rewa Janardan Mishra Controversial Statement: मध्यप्रदेश के रीवा में कोलकाता-रीवा-भोपाल हवाई सेवा के शुभारंभ समारोह के दौरान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए मंच से ऐसा कुछ बोल दिया जिसका विरोध शुरू हो गया। भाजपा सांसद की आपत्तिजनक भाषा का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भाजपा सांसद के बिगड़े बोल

भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करने वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की बात कही, तो इसका विरोध किया गया और केवल शुद्ध पेट्रोल की मांग की गई। इसी बात पर आपा खोते हुए उन्होंने कहा, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। सांसद मिश्रा ने यह बयान उस समय दिया, जब मंच पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सतना सांसद गणेश सिंह, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी सहित कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

देखें वीडियो-

'ब्राजील में 100 प्रतिशत इथेनॉल से चल रहीं गाड़ियां'

इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 80 प्रतिशत तेल विदेश से आयात करता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से देश को पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां शत प्रतिशत इथेनॉल आधारित ईंधन का उपयोग शुरू हो चुका है। भारत में भी पर्याप्त एथेनॉल बनाने की क्षमता है। ऑटोमोबाइल कंपनियां भी ऐसे वाहन बनाने को तैयार हैं।

आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा भारत- सांसद

सांसद ने देश के बढ़ते रक्षा और विमानन क्षेत्र के निर्यात का भी उल्लेख करते हुए भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि एक जमाना था जब आसपास में हवाई जहाज दिखती थी तो सब ऊपर देखकर कहते थे कि चील्ह का बच्चा उड़ रहा है, आज उसी रीवा से नए फ्लाइट उड़ रहे हैं।

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Updated on:

09 Aug 2026 05:09 pm

Published on:

09 Aug 2026 05:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / Rewa News: ‘शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?’…भाजपा सांसद का विवादित बयान

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