Rewa News: ‘शादी करोगे या नहीं…’ प्रेमी ने किया इंकार तो युवती ने दी जान

एक तरफ जहां मृतका के पिता के द्वारा अमर कुशवाह पर बेटी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जानकारी मिल रही है कि अमर और लक्ष्मी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों दूर के रिश्तेदार थे और उनमें मौसी-भतीजे का रिश्ता था। बताया गया है कि लक्ष्मी अमर से शादी करना चाहती थी लेकिन रिश्तेदारी के कारण जब अमर ने शादी करने से इंकार किया तो लक्ष्मी ने जहर खा लिया। मृतका के पिता ने भी बताया है कि अमर के परिजनों को दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था और उन्हें भी घटना के बाद परिजनों से इस बात की जानकारी मिली है।