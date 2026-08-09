Rewa Airport: रीवा को मिली ‘भोपाल’ और ‘कोलकाता’ की सीधी हवाई सेवा, ये रहेगी टाइमिंग

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान योजना के तहत रीवा एयरपोर्ट के विस्तार तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई विमानन नीति में हवाई सेवाओं के लिए अनुदान के प्रावधान से यह सुविधा संभव हुई है। इसके लिए पूरा विंध्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभारी है। उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट की विकासगाथा डबल इंजन सरकार की सफलता का आदर्श उदाहरण है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से विंध्य में पर्यटन, उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। नई हवाई सेवाएं क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगी। समारोह में नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, विंध्य क्षेत्र के सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।