Rewa News: परिवार वाले बोले ‘दुबई में है’, इधर चाय की चुस्की लेते मिला आरोपी

उक्त आरोपियों के हाथों ठगी का शिकार हुए अभी तक 12 पीड़ित सामने आए हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा निवेश किया था। इनमें सुनील सिंह 50 लाख, राजीव विश्वकर्मा 8 लाख, शिवम गुप्ता 15 लाख, महेश थारवानी 5 लाख, केसी मिश्रा 10 लाख, राकेश कुशवाहा 10 लाख, विवेक सिंह 3 लाख, राजेश दुबे 2 लाख, दिनेश बजाज 2 लाख, विवेक मिश्रा 2 लाख, प्रदीप गुप्ता 1.50 लाख, शिवदयाल कुशवाहा 1 लाख रुपए निवेश किए थे। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि पैसा दोगुना करने के नाम पर लोगों से रुपए लिए गए थे। एक व्यक्ति को पकड़कर पीड़ित थाने लाए हैं, जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। उसके साथ ठगी में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारियां जुटाई जा रही हैं।