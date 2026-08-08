Rewa News: मदद के लिए पुकारते-पुकारते दोस्तों के सामने गहरे पानी में डूबे 2 युवक

दोनों युवकों ने कुंड में गिरने के बाद मदद के लिए शोर मचाया, किनारे पर मौजूद अन्य युवकों ने भी शोर मचाया, जिसे सुनकर स्थानीय लोग पहुंच गए। लेकिन कुंड में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि कोई भी दोनों युवकों को बचा नहीं पाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ जवानों ने कुंड में सर्चिंग शुरू की। करीब तीन घंटे बाद दोनों युवकों के शवों को कुंड में बरामद किया गया। रस्सी के सहारे बांधकर उनको ऊपर खींचा गया। घटना की सूचना पर रोते बिखलते परिजन भी महादेवन कुंड पहुंच गए। प्रारंभिक जांच में पैर फिसलने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। थाना प्रभारी रीना सिंह ने बताया कि कुछ युवक बर्थ डे मनाने के लिए महादेवन कुंड आए थे जिनमें से दो युवक पैर फिसलने से कुंड में समा गए। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। सर्चिंग के दौरान उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। जांच के बाद ही घटना के कारण सामने आ पाएंगे।