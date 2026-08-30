टास्क फोर्स रोकेगी एमपी का वायु प्रदूषण, NGT के आदेश पर सरकार ने किया गठन

-जरूरत के अनुसार नए मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित कराना।

-कार्बन क्रेडिट और सस्पेंडेड सॉलिड्स की स्टडी पूरी करना।

-एक्यूआई को कम करने के लिए वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों को रोकना और नियंत्रित करना जैसे साफ ईंधन अपनाना और नोव्ही कल जोन घोषित करना।

-एक्शन प्लान को तय समय सीमा में लागू कराना और विलंब के लिए मुआवजा वसूलना।

-शोर प्रदूषण नियंत्रण में कमियों को दूर करना।

-कैम्पा फंड का इस्तेमाल करके पेड़ लगवाना और पर्यावरणीय स्टेंडर्ड को को असरदार ढंग से लागू करना।

-पीसीबी और अन्य निगरानी तंत्रों को बेहतर बनाना।

-लीगेसी वेस्ट वाली जगहों को ठीक करना और अन्य कचरे जैसे बायो-मेडिकल, प्लास्टिक, ई-वेस्ट के प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाना।

-सभी स्तरों पर एनवारमेंट डेटा ग्रिड बनाना।