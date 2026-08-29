नेहा पच्चीसिया ने इंजीनियर पति को छोड़ा, बॉस से भी भिड़ीं, नौकरी छोड़कर लड़ाई लड़ने की कही बात

Neha Pachisia : कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का केस दर्ज किया गया है। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। जमीन खरीदी मामले की आरोपी नेहा पच्चीसिया तभी से फरार हैं। उनपर पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। गिरफ़्तारी से बचने के लिए नेहा पच्चीसिया हर संभव प्रयास कर रहीं हैं। उनके अग्रिम जमानत के आवेदन पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। नेहा पच्चीसिया शुरु से ही विवादों में रहती आई हैं। पुलिस सेवा में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों से ​टकराती रहीं। नेहा पच्चीसिया की अपने इंजीनियर पति से भी नहीं पटी। वे उन्हें छोड़ चुकी हैं।