Rewa News : बच्चों में वायरल फीवर के साथ क्यों बढ़ रहा पैरों में दर्द, इलाज के साथ घर में ध्यान रखें 5 बातें

इस तरह के वायरल फीवर से एक तरफ जहां बच्चों के परिजन में चिंता बढ़ने लगी है तो वहीं, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि, इसमें घबराने जैसी बात नहीं है, ये वायरल फीवर का ही प्रकोप है। इसे वायरल मायोसाइटिस कहा जाता है। ये संक्रमण मुख्य रूप से 12 साल तक के बच्चों को अधिक प्रभावित कर रहा है। लड़कियों में बुखार के साथ पैर दर्द की समस्या अधिक हो रही है। अस्पतालों के साथ ही शहर के कई डॉक्टर्स के क्लीनिक में ऐसे मरीज इन दिनों बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और डेंगू से काफी मिलते-जुलते हैं। पहले बच्चों को बुखार आता है, जिसके बाद पैरों और पिंडलियों में तेज दर्द शुरू हो जाता है।