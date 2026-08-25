Rewa News: ‘नौटंकी मत कर, FIR ठोक दूंगा’…थाने के गेट पर बैठे बीजेपी नेता और TI में बहस

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी नेता बंसीलाल साहू अपने समर्थकों के साथ सिविल लाइन थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे, इसी दौरान वहां पर टीआई विजय सिंह आते हैं। वो बीजेपी नेता से कहते हैं उठ यहां से अभी कार्रवाई हो जाएगी, तो समझ में आ जाएगा। इस पर बीजेपी नेता बंसीलाल साहू ने कहा कि- मैं आवेदन देने आया था, तो थाने वाले बोले कि आपका आवेदन कोई नहीं लेगा, निकलो यहां से..तो मैं क्या करूं सर। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बातचीत शुरू हो जाती है और टीआई विजय सिंह इस दौरान ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंशीलाल साहू नाम है न तेरा, अभी तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता हूं और फिर देखता हूं कि तू क्या करता है?