Damoh Snake Bite: दादा के साथ सो रही थी पोती, बिस्तर में घुसे सांप ने दोनों को डसा, बच्ची की मौत, दादा का इलाज जारी

सरसेला गांव में रहने वाले रमेश पटेल (60) रविवार-सोमवार की दरमियानी रात अपने घर में पोती के साथ सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 1 से 2 बजे के बीच जहरीले सांप ने दोनों को डस लिया। सांप के डसते ही रमेश पटेल को दर्द हुआ तो उन्होंने परिवार के लोगों को आवाज दी। परिवार के सदस्य कमरे में पहुंचे और लाइट जलाया तो देखा कि सांप बिस्तर के पास से जा रहा था। सांप देखते ही देखते पास की दीवार में बनी दरार में चला गया। इसके बाद रमेश पटेल को परिजन तुरंत निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तेंदूखेड़ा लेकर पहुंचे। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है।