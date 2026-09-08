Damoh news: दामाद को घर में पनाह देना पड़ा भारी, बेटी के सामने खाना खाया फिर ससुर से लिया बदला

विवाद की शुरुआत आरोपी के घर से हुई थी। मृतक की बेटी व आरोपी की पत्नी लक्ष्मी रैकवार ने बताया कि लिड़ाई बम्होरी निवासी पति रामप्रसाद रैकवार ने पहले ससुराल में उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया था। लक्ष्मी के अनुसार आरोपी पति ने मुझे बुरी तरह पीटा। मैं किसी तरह जान बचाकर अपने मायके पिपरौधा आई थी कि यहां से पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। मगर पति मेरा पीछा करते हुए परसों ही पिपरोधा आ गया और गांव में ही रुका रहा। वहीं परिजनों ने बताया कि आरोपी लगातार पत्नी को जबरन साथ ले जाने की जिद कर रहा था। जिस पर ससुर रमेश रैकवार और अन्य परिजनों ने कह दिया था कि जब तक रामप्रसाद अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा। बेटी को उसके साथ नहीं भेजा जाएगा।