संभाग स्तरीय बॉस्केट बॉल प्रतियोगिता में नहीं पहुंची टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना की टीमें

दमोह में सोमवार से शुरू हुई संभागीय स्रीय बॉस्केट बॉल प्रतियोगिता में मंगलवार को क्वॉटर और सेमिफाइनल मुकाबले खेले गए, जबकि आज बुधवार को फाइनल मुकाबलों के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा। पूरी तरह से औपचारिक रही इस प्रतियोगिता में टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना की अधिकांश टीमों ने भाग लेना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में इनके मैचों के बॉकओवर संबंधित टीमों को मिल गए और कुछ टीमें हारने के बाद भी अगल दौर में प्रवेश गईं। संभाग के ६ जिलों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट को महज तीन दिन के लिए रखा गया, ऐसे में टीमें एक के बाद एक मैच खेलतीं नजर आईं।