‘कहा चला गया मेरा बेटा?’, शुजालपुर में 7 दिनों से राह तक रही पिता की आंखें, CCTV में दिखा, फिर भी नहीं मिला सुराग

Teenager Missing case: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर में नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय बालक 12 सितंबर की रात से ही अपने घर से लापता है। शुजालपुर मंडी थाने में गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद सात दिन बाद भी बालक का पता नहीं चलने से परिजन चिंतित है। पिछले सात दिनों नाबालिग के पिता, बेटे की वापसी की राह तक रहे है। मामले में करणी सेना ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। करणी सेना के प्रदेश पदाधिकारी अजीत सिंह डोडिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस उन्होंने एसपी प्रियंका शुक्ला से मामले में हस्तक्षेप की मांग की।