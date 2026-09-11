Shajapur news: सरकारी नौकरी पत्नी की, 2 साल से स्कूल में पढ़ा रहा पति ! नियमानुसार मिल रहा वेतन

इस मामले से विद्यालय की प्राचार्य फरकुंदा बी भी अंजान नहीं है। वे स्वयं इस बात की पुष्टि कर रही है कि जासमीन बी की जगह उनके पति सादिक सिद्धिकी ही पिछले दो सालों से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बताया जाता है कि यहां पदस्थ शिक्षिका किसी कारणवश बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। जिसके चलते उनके पति उन्हें यहां छोड़ने आते है और यही रुककर बच्चों की क्लास लेते हैं। प्राचार्य ने कहा कि सादिक सिद्धिकी को यहां पर पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है।