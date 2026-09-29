‘जोश में हुई गलती…’ ट्रैफिक नियमों का ज्ञान देने के बाद BJP विधायक ने हाथ छोड़कर चलाई बाइक, शुजालपुर से वीडियो वायरल

वीडियो सामने आने के बाद पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने विधायक के इस कृत्य पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग को लेकर सवाल किए। चौधरी ने कहा कि आम नागरिकों, खासकर युवाओं और बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी जाती है। ऐसे में जनप्रतिनिधि द्वारा बाइक चलाते समय हैंडल छोड़ना स्वयं सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि यदि आम व्यक्ति सड़क पर इस तरह बाइक चलाता है तो उसके खिलाफ चालान और कार्रवाई की जाती है, तो क्या जनप्रतिनिधियों के लिए भी वही नियम लागू होंगे? चौधरी ने सवाल किया कि यह यातायात जागरूकता है या स्टंट?