शाजापुर में ‘बलराम कृषि महोत्सव’: सीएम मोहन यादव का किसानों से संवाद, आधुनिक खेती पर दिया जोर

कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि, 'नई तकनीक से खेती कर समृद्धि की ओर बढ़ रहे प्रदेश के किसान…। 'कृषक कल्याण वर्ष-2026' के अंतर्गत आज शाजापुर जिले में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' में वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद किया। किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक कृषि यंत्रों और नवाचारों को अपनाने के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है।