10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शाजापुर

शाजापुर में ‘बलराम कृषि महोत्सव’: सीएम मोहन यादव का किसानों से संवाद, आधुनिक खेती पर दिया जोर

Balram Krishi Mahotsav Shajapur : कृषकों के लिए जिले में 'बलराम कृषि महोत्सव' आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से सीधा संवाद किया।
2 min read
Google source verification

शाजापुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 10, 2026

Balram Krishi Mahotsav Shajapur

किसानों से संवाद करते सीएम मोहन यादव (फोटो सोर्स: @DrMohanYadav51)

Shajapur News : कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों, नवीन कृषि यंत्रों, उन्नत बीज, कृषि आदानों और शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए 'बलराम कृषि महोत्सव' आयोजित किया गया। कृषि उपज मंडी प्रांगण शाजापुर में आयोजित कार्यक्रम में एक तरफ जहां जिले के जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में कृषक बंधु शामिल हुए तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।

कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि, 'नई तकनीक से खेती कर समृद्धि की ओर बढ़ रहे प्रदेश के किसान…। 'कृषक कल्याण वर्ष-2026' के अंतर्गत आज शाजापुर जिले में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' में वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद किया। किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक कृषि यंत्रों और नवाचारों को अपनाने के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, परंपरागत अनुभव और आधुनिक तकनीक का समन्वय खेती को अधिक लाभकारी बनाने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और कृषि उत्पादन व आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हर किसान समृद्ध हो, खेती लाभकारी बने और कृषि के क्षेत्र में अपना मध्यप्रदेश नित नये कीर्तिमान स्थापित करता रहे, इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

कई नवाचारों का प्रदर्शन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास उपसंचालक के अनुसार, 'बलराम कृषि महोत्सव' के दौरान कृषि एवं कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही निजी कृषि आदान संस्थानों एवं कृषि उपकरण निर्माताओं द्वारा भी अपने स्टॉल स्थापित कर नवीन तकनीकों, उन्नत कृषि यंत्रों, बीज, उर्वरक, जैविक उत्पाद एवं अन्य कृषि नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

किसान हितेषी योजनाओं की जानकारी

कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण यंत्रीकरण तथा शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही, कृषकों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया, जिससे वे नवीन तकनीकों को अपनाकर अपनी कृषि को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बना सकें।

सीएम ने किया सीधा संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषकों और मेधावी छात्रों से सीधा संवाद किया। इस संवाद के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए कार्यक्रम स्थल पर टू-वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था रही।

27% OBC आरक्षण पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा

ये भी पढ़ें
OBC Reservation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 05:20 pm

Published on:

10 Oct 2026 05:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / शाजापुर में ‘बलराम कृषि महोत्सव’: सीएम मोहन यादव का किसानों से संवाद, आधुनिक खेती पर दिया जोर

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘जोश में हुई गलती…’ ट्रैफिक नियमों का ज्ञान देने के बाद BJP विधायक ने हाथ छोड़कर चलाई बाइक, शुजालपुर से वीडियो वायरल

bjp mla bike stunt viral video ghanshyam chandravanshi apologizes later
शाजापुर

भक्ति के बीच तेज आवाज बनी आफत: शाजापुर में डीजे के कंपन से मकान की छत गिरी, पंखा-सामान तक टूटा

Loud DJ Sound
शाजापुर

2000 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंप पर बंद हो सकती है UPI से पेमेंट, शाजापुर में 15 अक्टूबर के बाद बड़ा फैसला संभव

UPI payment may be discontinued over 2000 petrol pumps
शाजापुर

‘कहा चला गया मेरा बेटा?’, शुजालपुर में 7 दिनों से राह तक रही पिता की आंखें, CCTV में दिखा, फिर भी नहीं मिला सुराग

shujalpur teenager missing case police search karni sena protest
शाजापुर

शाजापुर में NH-52 पर दो ट्रकों की खतरनाक ड्राइविंग, अटकी रह गई राहगीरों की सांसें

2 Trucks Stunt
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.