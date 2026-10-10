27% OBC आरक्षण पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस नेत्री विभा पटेल समेत कई नेता शामिल रहे। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा 'महाखलनायक' बताया। उन्होंने ये भी कहा कि, ये सब आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाया कि, वो 14 फीसद से 27 फीसद आरक्षण लागू नही होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि, सरकार ने कोर्ट में सही डेटा न देकर ओबीसी समाज की पीठ पर छुरा घोंपा है।