Budh Grah : बुध देव 25 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्ञान के कारक बृहस्पति के नक्षत्र में बुध का यह गोचर अधिकांश लोगों के लिए सकारात्मक साबित होगा। निर्णय क्षमता और करियर पर इसका सीधा असर होगा। आर्थिक योजनाएं मूर्त रूप लेंगी। खासतौर पर मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मकर राशिवालों को लाभ होगा। इनमें मिथुन, कन्या और धनु राशि के जातकों की धन संपत्ति में बढ़ोत्तरी होगी। बुध देव गणेशजी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए बुध का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणेश आराधना सर्वश्रेष्ठ है।