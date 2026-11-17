धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोपाष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का दायित्व संभाला था। इसी वजह से इस दिन गौमाता और बछड़े की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। परिवार के सदस्यों का कहना था कि गौसेवा केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुद गौशाला पहुंचकर सेवा करनी चाहिए। साथ ही नई पीढ़ी को भी जीवदया और सेवा के संस्कारों से जोड़ना जरूरी है।