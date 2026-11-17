भाई दूज पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम (फोटो - पत्रिका)
भाई दूज पर्व के उपलक्ष्य में अलवर में 'भाई दूज, बहनों का वंदन' कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक रिसोर्ट में हुए इस आयोजन में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा शामिल हुए। उन्होंने शहर की महिलाओं से भाई का रिश्ता निभाते हुए तिलक करवाया और बहनों का आशीर्वाद लेकर उपहार भेंट किए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम की थीम 'भाई दूज, बहनों का वंदन, आत्मीयता का अभिनंदन' रखी गई। इस दौरान पूरे आयोजन में भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और आपसी रिश्तों की झलक देखने को मिली।
वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कार्यक्रम में शामिल महिलाओं से भाई का रिश्ता निभाते हुए उनका आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने उन्हें तिलक लगाया और भाई दूज की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने महिलाओं को उपहार भेंट किए। कार्यक्रम के जरिए बहनों के सम्मान और उनके प्रति अपनापन जताने का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा ने महिलाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने भाई दूज के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भाई-बहन के रिश्ते को प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक बताया। इस तरह के आयोजनों को आपसी जुड़ाव और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम माना जाता है।
मंत्री संजय शर्मा ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से भी दी और प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी। उन्होंने पर्व के महत्व और भाई-बहन के बीच प्रेम और विश्वास के रिश्ते से जुड़े संदेश साझा किए।
इस आयोजन में अलवर नगर निगम की महापौर सुमनलता अग्रवाल और उपमहापौर अजय पूनिया भी मौजूद रहे। इनके अलावा नगर निगम के पार्षदों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी के चलते कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा।
आयोजन के दौरान महिलाओं ने मंत्री संजय शर्मा को तिलक लगाकर भाई दूज की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भाई-बहन के रिश्ते को सामाजिक स्तर पर सम्मान देना और महिलाओं के प्रति अपनापन व्यक्त करना रहा। भाई दूज का पर्व भाई-बहन के प्रेम और विश्वास से जुड़ा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। अलवर में आयोजित इस कार्यक्रम में इसी परंपरा को एक सामूहिक आयोजन के रूप में मनाया गया।
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