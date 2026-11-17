इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जिला परिषद की दोहरी कार्यप्रणाली को लेकर खड़ा हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया में यह प्रावधान था कि किसी अभ्यर्थी को एक बार नियुक्ति का अवसर दिए जाने के बाद यदि वह कार्यग्रहण नहीं करता है, तो उसे दोबारा नियुक्ति का मौका नहीं दिया जाएगा। खास बात यह है कि वर्ष 2022 में कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर जिला परिषद में आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन आपत्तियों को खारिज करते हुए जिला परिषद ने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा था कि एक बार नियुक्ति का अवसर मिलने के बाद कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी को सरकार के नियमों के अनुसार दोबारा नौकरी नहीं दी जा सकती, पर परिषद ने अपना ही नियम महिला अभ्यर्थी के लिए तोड़ दिया।