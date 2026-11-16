सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीनू राज के घर पर तैनात होगी पुलिस, कलक्टर से की मुलाकात, जानें क्या कुछ कहा?

अलवर। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के बीच पहचान रखने वाली इन्फ्लुएंसर मीनू राज प्रजापत और उनके परिवार पर हुए हमले के बाद मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है। परिवार पर हुए हमले से डरी हुई मीनू राज सोमवार को जिला कलक्टर से मिलने पहुंचीं। उन्होंने अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई और हमले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को लेकर घर पर पुलिस बल तैनात करने की गुहार लगाई।