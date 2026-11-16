इन्फ्लुएंसर मीनू राज और उनके परिवार पर जानलेवा हमला: मीनू राज ने वीडियो जारी कर बताई आपबीती

कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीनू राज प्रजापत और उनके परिवार पर हमले का मामला चर्चा में है। जिले के कोटकासिम क्षेत्र के बीबीरानी गांव के सैनवास में शनिवार शाम हुई इस घटना में मीनू राज, उनके पति कुलदीप उर्फ केडी समेत परिवार के चार सदस्य घायल हो गए। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने हथियारों से लैस होकर घर पर धावा बोला और परिवार के सदस्यों से मारपीट की। हमले में मीनू राज और उनके पति केडी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया।