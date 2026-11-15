लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने दिवंगत नेता डॉ. जसवंत सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि

डॉ. जसवंत सिंह यादव बहरोड़ क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री थे। उनके निधन के बाद जनप्रतिनिधियों की ओर से उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की जा रही है। रविवार को उनके आवास पर पहुंचे नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिलने की कामना की। डॉ. जसवंत सिंह यादव का 8 नवंबर को जयपुर के एक अस्पताल में कैंसर की बीमारी के चलते 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ था।

