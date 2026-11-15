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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने दिवंगत नेता डॉ. जसवंत सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को बहरोड़ विधायक एवं पूर्व मंत्री दिवंगत डॉ. जसवंत सिंह यादव के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी उनके साथ मौजूद रहे।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 15 Nov 2026, 6:50 PM IST

lok sabha speaker om birla

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत डॉ. जसवंत यादव को दी श्रद्धांजलि

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को दिवंगत डॉ. जसवंत सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ डॉ. यादव के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत डॉ. जसवंत सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना दी।

परिवार के प्रति संवेदना जताई

डॉ. जसवंत सिंह यादव बहरोड़ से विधायक रहे थे। वे राजस्थान सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। उनके निधन पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित प्रदेश के कई जनप्रतिनिधियों ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सभी ने दिवंगत नेता को याद करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई।

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इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी डॉ. जसवंत सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने भी आवास पर पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए और शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।

इसके अलावा पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और मंगलराम कोली ने भी डॉ. यादव को श्रद्धांजलि दी। सभी जनप्रतिनिधियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया गया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक साथ डॉ. यादव के आवास पर पहुंचना इस मुलाकात का प्रमुख पहलू रहा। वहीं, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल व मंगलराम कोली की मौजूदगी में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ।

8 नवंबर को जयपुर में निधन

डॉ. जसवंत सिंह यादव बहरोड़ क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री थे। उनके निधन के बाद जनप्रतिनिधियों की ओर से उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की जा रही है। रविवार को उनके आवास पर पहुंचे नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिलने की कामना की। डॉ. जसवंत सिंह यादव का 8 नवंबर को जयपुर के एक अस्पताल में कैंसर की बीमारी के चलते 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। 

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