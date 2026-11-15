दोपहिया वाहनों पर भी लगेगी BS-7 की लगाम, कीमतों में आएगा उछाल, बढ़ते प्रदूषण के बीच आई बड़ी खबर

अलवर। दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान के अलवर तक बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अब केंद्र सरकार भी वाहनों से निकलने वाले धुएं पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दोपहिया वाहनों को भी भारत स्टेज-7 (BS-7) उत्सर्जन मानकों के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में बाइक और स्कूटर बनाने वाली कंपनियों को भी इंजन और उत्सर्जन प्रणाली में बड़े तकनीकी बदलाव करने होंगे। इसका असर नए वाहनों की कीमतों पर भी पड़ सकता है।