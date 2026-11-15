15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीनू राज पर क्यों हुआ हमला? 1 करोड़ से अधिक लोग करते हैं फॉलो

Attack on Meenu RaJ: सोशल मीडिया पर 1.07 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली मीनू राज प्रजापत के परिवार पर हुए हमले से इलाके में चर्चाओं का माहौल गरम है। हमले में मीनू राज और उनके पति कुलदीप उर्फ केडी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Updated: 15 Nov 2026, 4:11 PM IST

Meenu raj prajapat

Meenu Raj (photo-Facebook Page)

अलवर। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुकीं इन्फ्लुएंसर मीनू राज प्रजापत और उनके परिवार पर हुए हमले का मामला सुर्खियों में है। खैरथल-तिजारा जिले के कोटकासिम क्षेत्र के सारणवास गांव में शनिवार शाम हुए इस घटनाक्रम में मीनू राज, उनके पति समेत परिवार के चार सदस्य घायल हो गए। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने हथियारों से लैस होकर घर पर धावा बोला और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। हमले में मीनू राज और उनके पति कुलदीप उर्फ केडी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मीनू राज के मुताबिक, शनिवार शाम उनके घर के पास ट्रैक्टर से पशुओं के चारे के लिए बाजरे की कड़बी की कुट्टी कटवाई जा रही थी। इसी दौरान पड़ोसियों से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खाली जगह पर पड़ोसियों की कड़बी रखी हुई थी। इसकी दिशा मीनू राज के घर की तरफ होने से कचरा उनके घर में आ रहा था। इसी बात को लेकर उनके पति ने थ्रेशर की दिशा बदलने के लिए कहा था।

घर का गेट तोड़कर घुसने का आरोप

आरोप है कि शुरुआत में हुई कहासुनी ने कुछ ही देर में गंभीर विवाद का रूप ले लिया। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले लोग लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी, तलवार, फरसी और लोहे के सरिए लेकर पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने घर का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीनू राज के परिवार पर पड़ोसियों का हमला, लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से मारपीट का आरोप

ये भी पढ़ें
Meenu Raj Family Attack (1)

पति, ससुर और जेठ भी घायल

मीनू राज ने पड़ोस में रहने वाले बल्लू, लेखराज, धन्नो और राकेश समेत अन्य लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। इस घटना में मीनू राज के अलावा उनके पति कुलदीप, ससुर बाबूलाल प्रजापत और जेठ धनराज घायल हुए हैं। परिजन चारों को पहले किशनगढ़बास के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया। सभी घायलों का राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में उपचार कराया गया।

मीनू राज ने बताई आपबीती

घटना के बाद मीनू राज ने अपने परिवार के साथ हुई घटना की जानकारी दी। उन्होंने परिवार पर हुए हमले को लेकर आपबीती बताई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही परिवार की सुरक्षा और न्याय के लिए गुहार लगाई।

तीनों प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स

मीनू राज प्रजापत सोशल मीडिया की चर्चित इन्फ्लुएंसर हैं। वह मनोरंजन से जुड़े वीडियो और अन्य कंटेंट बनाती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इंस्टाग्राम पर उनके करीब 23 लाख, फेसबुक पर 58 लाख और यूट्यूब पर 26 लाख फॉलोअर्स व सब्सक्राइबर्स हैं। इस तरह तीनों प्लेटफॉर्म पर उनकी कुल पहुंच 1 करोड़ 7 लाख से अधिक है।

यह वीडियो भी देखें :

‘पाकिस्तानी हैंडलर ‘शाह’ ने…’, महकदीप ने उगले राज़, श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा!

ये भी पढ़ें
Pakistani Handler Shah Honey Trapped Woman In Sriganganagar 50 GB Railway Track Blast Rajasthan ATS Arrests Two
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.