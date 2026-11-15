आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीनू राज पर क्यों हुआ हमला? 1 करोड़ से अधिक लोग करते हैं फॉलो

अलवर। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुकीं इन्फ्लुएंसर मीनू राज प्रजापत और उनके परिवार पर हुए हमले का मामला सुर्खियों में है। खैरथल-तिजारा जिले के कोटकासिम क्षेत्र के सारणवास गांव में शनिवार शाम हुए इस घटनाक्रम में मीनू राज, उनके पति समेत परिवार के चार सदस्य घायल हो गए। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने हथियारों से लैस होकर घर पर धावा बोला और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। हमले में मीनू राज और उनके पति कुलदीप उर्फ केडी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया।