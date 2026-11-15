सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीनू राज के परिवार पर पड़ोसियों का हमला, लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से मारपीट का आरोप

मीनू राज के अनुसार, उनके घर के बाहर खाली जगह पर पड़ोसियों की कड़बी लगी हुई थी। आरोप है कि कड़बी का मुंह उनके घर की तरफ कर दिया गया था, जिससे उसका कचरा उनके घर में आ रहा था। इस बात को लेकर मीनू राज के पति ने पड़ोसियों से कड़बी की दिशा बदलने के लिए कहा था। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और पड़ोसी लाठी-डंडे, फरसी, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर उनके घर में घुस आए। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, जिसमें पति-पत्नी दोनों घायल हो गए।