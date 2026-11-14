अलवर: विवेक जैन के निधन के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं, कोविड वैक्सीन के लिए किया था देहदान

विवेक जैन की पत्नी सुनीता जैन ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। विवेक पिछले करीब एक साल से बीमार थे और इलाज के लिए परिवार को कई अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। दो ऑपरेशन भी हुए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सुनीता ने कहा कि कोरोना के समय विवेक ने लोगों की भलाई के लिए वैक्सीन ट्रायल में अपना शरीर दिया था और सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया था। लेकिन पिछले एक साल से सरकार की ओर से परिवार की कोई सुध नहीं ली गई। अब पति के जाने के बाद तीन बच्चों (14, 13 और 2 साल) की जिम्मेदारी अकेले सुनीता पर है। परिवार में कमाने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं है और निधन के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया।





