Alwar: अलवर में शाकिर खान हत्याकांड पर बवाल, गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पर प्रदर्शन

मृतक के चाचा मुहुर खां निवासी पाडल्या ने पूर्व में मालाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 1 अक्टूबर की रात करीब एक बजे शाकिर खान और फारुख ठंडा पीने के लिए सोहनपुर स्टैंड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सोहनपुर गांव के 8 से 10 लोगों ने दोनों को रास्ते में घेर लिया। आरोप है कि उन्होंने दोनों का जबरन अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान हुई छीना-झपटी में फारुख किसी तरह वहां से भाग निकला और घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।