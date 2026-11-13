Alwar UIT Action: बल्लाना में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, बाउंड्रीवाल तोड़ी तो लोगों ने किया विरोध

यूआइटी-प्रशासन इन दिनों अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गौरतलब है कि यूआइटी ने इससे पहले गुरुवार को ग्राम दिवाकरी में भी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहां कृषि भूमि पर बिना अनुमति बनाई गई सड़कों और अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया था।



अब बल्लाना में जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। बल्लाना में जमीन को लेकर यूआइटी और खातेदारों के दावों के बीच विवाद बना हुआ है। एक तरफ न्यास जमीन को अपने नाम दर्ज सरकारी भूमि बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ खातेदार इसे पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।