राजस्थान में बन रहा नया हाईवे, 2 घंटे का सफर 45 मिनट में होगा पूरा; 1600 करोड़ आएगी लागत

Paniyala Barodameo Express Highway: अलवर। राजस्थान में करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पनियाला हाईवे जयपुर और आसपास के इलाकों के लिए कनेक्टिविटी की नई राह खोलने वाला है। इस हाईवे के तैयार होने से करीब 2 घंटे का सफर घटकर 45 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। निर्माण शुरू हुए करीब दो साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद 50 फीसदी काम भी पूरा नहीं हो पाया है। शीतल से आगे सड़क चौड़ीकरण का काम अधूरा है तो कई जगह मलबा डालकर छोड़ दिया गया है। पुल और पुलियाओं का निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में मार्च 2027 तक हाईवे शुरू होने की समय सीमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा रफ्तार रही तो परियोजना पूरी होने में एक साल और लग सकता है।