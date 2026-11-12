Rajasthan Pension Verification: 48 हजार आय सीमा बनी रोड़ा, ई-मित्र केंद्रों से निराश लौट रहे पेंशनर्स

पेंशनर्स की मांग है कि राज्य सरकार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस व्यवस्था पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। परिवार की कुल आय के बजाय पेंशन के वास्तविक लाभार्थी की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति, उसकी जरूरत और जीवनयापन की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आय सीमा में व्यावहारिक बदलाव करते हुए जरूरतमंद बुजुर्गों को पेंशन से वंचित होने से बचाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पेंशनर्स ने राज्य सरकार से मांग की है कि नियमों में बदलाव कर परिवार की कुल आय के बजाय लाभार्थी की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाए, ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित न रहे।