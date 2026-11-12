राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: गाड़ी का टायर बदलते समय तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, 3 लोगों की मौत

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रात करीब 1.40 बजे गुर्जर खोहरा की पुलिया के पास चैनल नंबर 112/600 पर हुआ। हादसा उस समय हुआ, जब एक्सप्रेस-वे पर पंचर हुई गाड़ी का टायर बदला जा रहा था। इसी दौरान दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।