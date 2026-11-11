रेवाड़ी-नीमराणा-कोटपूतली होकर जयपुर तक बिछेगी नई रेललाइन, अंतिम चरण में सर्वे का काम

अलवर। दिल्ली-जयपुर रेलमार्ग पर बढ़ते यात्री और माल परिवहन के दबाव को कम करने के लिए रेलवे एक नए रेल कॉरिडोर की तैयारी में जुटा है। हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक प्रस्तावित करीब 191 किलोमीटर लंबी नई रेललाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस रेलमार्ग के जरिए नीमराणा, बहरोड़, कोटपूतली और शाहपुरा जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। सर्वे, डीपीआर और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले डेढ़ वर्ष में रेललाइन बिछाने का काम शुरू होने की संभावना है।