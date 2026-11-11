राजस्थान विद्या संबल योजना फेज-2 : अब शहरी क्षेत्रों में अध्यापकों की होगी भर्ती, 30 हजार महीने मिलेगी सैलरी

शिक्षा विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 नवंबर को रिक्त पदों का विवरण जारी कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 23 से 25 नवंबर दोपहर 12 बजे तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। 26 नवंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची स्कूल स्तर पर जारी होगी। 27 और 28 नवंबर को अस्थायी वरीयता सूची चस्पा कर आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 30 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची जारी होगी। जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन के बाद 4 दिसंबर को अस्थायी नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।