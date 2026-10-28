Rajasthan: महिला से अफेयर के शक में दो युवकों का किडनैप, जंगल में निर्वस्त्र कर करवाया डांस; 2 आरोपी गिरफ्तार

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की और महज दो घंटे के भीतर कांकरादरा के जंगल से दोनों अपहृत युवकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। पुलिस ने मामले में अर्जुन पुत्र कमलेश डामोर, निवासी वागदरी और टीना पत्नी दिनेश उर्फ अविनाश मीणा, निवासी भंडारिया को गिरफ्तार किया है। अंधेरे का फायदा उठाकर दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है।