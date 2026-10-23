Rajasthan Crime : वेब सीरीज से मिला था नकली नोट छापने का आइडिया, डूंगरपुर पुलिस चौंकी, 4 आरोपी गिरफ्तार

Dungarpur Crime : डूंगरपुर जिले की पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुख्य आरोपी को दबोचने के लिए पंजाब तक करीब 1,300 किलोमीटर तक लगातार पीछा करना पड़ा। आरोपियों में नकली नोट बनाने वाले मास्टर माइंड सहित उसका गुरु भी शामिल है। आरोपियों को वेब सीरीज से आइडिया मिला था, जिसके बाद सोशल मीडिया से सीखकर नकली नोट बनाना शुरू किया था।