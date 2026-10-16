Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में निर्दलीय ने ठोकी ताल, डूंगरपुर में बड़े राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कनें

वार्ड 1 में कांग्रेस के नरेश, भाजपा के रोशन, बीएपी के विशाल और निर्दलीय अशोक के बीच मुकाबला है। वार्ड 3 में भाजपा के रमेश, बीएपी के प्रभुलाल, कांग्रेस के हरिप्रकाश और निर्दलीय रमेशचंद्र मैदान में हैं। वार्ड 8 में भाजपा की शीला, बीएपी के रमण, कांग्रेस के शंकरलाल और निर्दलीय राजेश के बीच चुनावी टक्कर होगी। वार्ड 9 में भाजपा की सुभद्रा, बीएपी के जितेंद्र, कांग्रेस के राकेश और निर्दलीय सूरमा के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। वार्ड 10 में भाजपा की सीता, बीएपी की छाया, कांग्रेस की प्रेमिला और निर्दलीय हीना प्रत्याशी हैं। वार्ड 11 में भाजपा के नरेश, बीएपी के अनिल, कांग्रेस के मनोज और निर्दलीय प्रकाश, वार्ड 14 में भाजपा की दुर्गा, कांग्रेस की सविता, बीएपी की रेखा और निर्दलीय मंजुला चुनाव लड़ रही हैं। वहीं, वार्ड 15 में भाजपा की भारती, कांग्रेस की हेमलता, बीएपी की सुखी और निर्दलीय रवीना के बीच मुकाबला होगा।