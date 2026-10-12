Rajasthan Panchayat Elections : डूंगरपुर जिला परिषद सदस्य के लिए कल 3 बजे तक अंतिम मौका, आज सिर्फ 40 आवेदन हुए जमा

भारत आदिवासी पार्टी की ओर से जिला परिषद सदस्य चुनाव में अपने अधिकांश बड़े पदाधिकारी और राजनीतिक दावेदारों को मौका दिया है। पालदेवल में सुनीता महेश डामोर, पाल बोखला से धुलेश्वर वरहात, चुंडावाड़ा से करणवीर, गामडी अहाडा से प्रेमिला पारगी, वेड मनीष कलासुआ, गैजी अंजना सुरेश, तीन बार की पूर्व प्रधान मंजुला रोत को झौथरी, धम्बोला से मनीषा गोविंद, बांसिया से मुकेश डामोर, सीमलवाड़ा मनोज पारगी, डूंका निशा डामोर, पीठ कलावती डामोर, कुंआ बसंत पारगी, चिखली शीला पारगी, गलियाकोट जिलाध्यक्ष प्रसून मसार, चितरी निर्मला बसंत, घाटा का गांव शांति डामोर, खडगदा डायालाल डेंडोर, भीलूडा सोनू खराडी, आरा से ममता दायमा, ठाकरड़ा ललित डेंडोर, वरदा सुमित्रा परमार, पाडवा से दिग्विजयसिंह चुंडावत, सरोदा प्रवीण परमार, पुनाली विमलप्रकाश ननोमा, कोलखंडा से पूर्व जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत, बिलडी से बीएपी फाउंडर मेम्बर कांतिलाल रोत, मेताली से पूर्व विधायक प्रत्याशी डा. दीपक घोगरा को मौका दिया है। इस प्रकार 30 पदों के लिए लिस्ट जारी कर दी है। वही सात पदों के लिए मंगलवार को लिस्ट जारी कर आवेदन जमा कराए जाएंगे।