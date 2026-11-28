साबला। भाजपा ने दूसरी बार साबला पंचायत पंचायत समिति में प्रधान सीट पर काब्जा किया। शुक्रवार सुबह 11 बजे प्रधान पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा के छोटे भाई नारायणलाल मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भरा था। उनके सामने वही पूर्व विधायक के ही गोपीचंद मीणा के पुत्र जितेंद्र मीणा ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन अधिकारी आकाश रंजन शर्मा के समक्ष नामांकन दाखिल किया। बीएपी की ओर से प्रधान पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया। दोपहर 3 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। कुल 17 सदस्यों ने मतदान किया। मतगणना में भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र मीणा के खाते में 10 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नारायणलाल मीणा के खाते में 7 मत प्राप्त हुए। चुनाव से पहले भाजपा के पास 9 सदस्यों का समर्थन था,