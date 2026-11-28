डूंगरपुर। तीन दशक से अधिक के राजनीतिक अनुभव के साथ जिला परिषद की उपजिला प्रमुख बनीं मंजुला रोत ने अब ग्रामीण विकास, बालिका शिक्षा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को प्राथमिकता देने की बात कही है। वर्ष 1995 में झौथरी ग्राम पंचायत में सरपंच पद से राजनीतिक केरियर की शुरुआत करने वाली मंजुला रोत 26 साल बाद इसी जिला परिषद सीट से जीत कर उपजिला प्रमुख बनने में सफलता मिली। मंजुला रोत का कहना है कि गांवों में विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने के साथ शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा जिला परिषद में प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। मंजुला रोत ने वर्ष 1995 में झौथरी पाल में सरपंच बनकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद वर्ष 2001 में जिला परिषद के करावाड़ा वार्ड से सदस्य निर्वाचित होकर जिला परिषद पहुंचीं। वर्ष 2005 से लगातार तीन बार प्रधान रहीं। इनमें दो बार डूंगरपुर और एक बार झौथरी पंचायत समिति की प्रधान के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर चौरासी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन बीटीपी के राजकुमार रोत से हार का सामना करना पड़ा।