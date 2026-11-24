डूंगरपुर. डूंगरपुर पंचायत समिति की राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व लगातार कायम है। पंचायत समिति के गठन के बाद अब तक 8 प्रधानों ने कार्यभार संभाला है, लेकिन इनमें केवल तीन बार ही भाजपा अपना प्रधान बनाने में सफल रही। इस बार हुए पंचायत राज चुनाव में भी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर एक बार फिर प्रधान की कुर्सी पर कब्जा बरकरार रखने की स्थिति मजबूत कर ली है। डूंगरपुर पंचायत समिति की 15 सीटों में से कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 2 और बीएपी को 3 सीटें मिली है। ऐसे में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है और अब पार्टी आसानी से अपना प्रधान बना सकेगी। इसके साथ ही पंचायत समिति में कांग्रेस के लंबे राजनीतिक वर्चस्व की परंपरा आगे भी कायम रहने की संभावना है।