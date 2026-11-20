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Dungarpur Panchayat Election 2026 Result Live: पंचायतीराज चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। इस बार 14 पंचायत समितियों के 234 और 37 जिला परिषद सदस्य के वार्डों के चुनावी परिणाम सामने आ गए हैं। ऐसे में जिला परिषद के 37 वार्डों के चुनाव परिणामों ने जिले की राजनीति में बेहद रोचक और त्रिकोणीय मोड़ ला दिया है, क्योंकि किसी भी एक दल को बहुमत का जादुई आंकड़ा यानी कि 19 सीटें नहीं मिली। इस कड़े मुकाबले में भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने 14-14 सीटों पर कब्जा जमाकर बराबरी की टक्कर दी है। जबकि अन्य जिला परिषदों में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस डूंगरपुर जिला परिषद में 9 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर सिमट गई है। ऐसे में अब जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किसी भी दल को दूसरे दल के समर्थन या गठबंधन की जरूरत होगी, जिससे सियासी जोड़-तोड़ तेज हो गई है।
डूगरपुर जिले की नवगठित पंचायत समिति पाडवा में पंचायत समिति चुनाव 2026 के सभी 15 वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कड़े मुकाबले के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 8 वार्डों में जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर लिया है, वहीं बीएपी 6 वार्डों में जीत दर्ज कर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा।
15 सदस्यीय पाडवा पंचायत समिति में स्पष्ट बहुमत के लिए 8 सीटों की आवश्यकता थी, जिसमें भाजपा ने अपने नाम कर लिया, परिणामों में सबसे बड़ी जीत वार्ड 8 (नवाघरा) से (1181) वोटों से ओर वार्ड 14(पाडवा) से 1129 वोटों से रही। दूसरी ओर 12 (भासोर) में सबसे करीबी मुकाबला देखने को मिला ,जहां बीएपी की सुमित्रा कुमारी मीणा ने मात्र 35 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सदस्यों के चुनाव परिणाम साफ होने के बाद अब सबकी निगाहें प्रधान पद चुनाव पर टिक गई है, पंचायत समिति पाडवा में प्रधान पद पर अनुसूचित जनजाति(महिला) वर्ग के लिए आरक्षित हैं । निर्वाचित सदस्य आगामी 27 नवम्बर 2026 को मतदान के जरिए नय प्रधान का चुनाव करेंगे।
साबला पंचायत समिति के 17 वार्डों की मतगणना के बाद राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई। ठंडी हवाओं के बीच सुबह से ही क्षेत्र का सियासी पारा चढ़ा रहा। सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होते ही चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन में उत्सुकता बनी रही। प्रत्याशियों के समर्थक पल-पल की जानकारी के लिए संपर्क करते रहे।
दोपहर करीब दो बजे तक सभी वार्डों के परिणाम सामने आने के साथ ही साबला पंचायत समिति में भाजपा का बोर्ड बनना लगभग तय हो गया। भाजपा ने 17 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरी बार पंचायत समिति में सत्ता हासिल करने की स्थिति मजबूत कर ली। वहीं कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना खोया जनाधार वापस पाने के संकेत दिए हैं। वर्ष 2020 के चुनाव में महज एक सीट पर सिमटी कांग्रेस इस बार पांच सीटें जीतने में सफल रही।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 के साबला पंचायत समिति चुनाव में भाजपा और बीटीपी ने आठ-आठ सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी। इस बार भाजपा ने नौ सीटों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है, वहीं बीटीपी और बीएपी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरी पार्टी को इस बार अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 16 वार्डों में प्रत्याशी उतारने के बावजूद उसे तीन सीटों पर ही संतोष करना पड़ा।
कांग्रेस ने चार सीटों का इजाफा कर राजनीतिक समीकरणों में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी बार पंचायत समिति में बोर्ड बनाने की स्थिति बनने से कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया।
वहीं कांग्रेस के लिए एक से पांच सीटों तक पहुंचना चुनाव का अहम राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें पंचायत समिति में प्रधान पद के गठन और राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हैं।
पूंजपुर पंचायत समिति आसपुर के सभी 17 वार्डों के परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए हैं। भाजपा ने आठ सीटों के साथ बढ़त बनाई है, कांग्रेस 5, भारतीय आदिवासी पार्टी 3 और निर्दलीय एक सीट पर जीते हैं। आसपुर में भाजपा को बोर्ड बनाने के लिए एक सीट की जरूरत है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी की भूमिका अहम मानी जा रही है।
पंचायत समिति चुनाव में भाजपा के टिकट वितरण में राजेंद्र सिंह राणावत का नाम तय था, ऐसे में नामांकन के बाद राकेश कलाल को पार्टी ने टिकट दे दी तो राजेंद्र सिंह निर्दलीय के रूप में चुनाव में खड़े रहे। इस सीट पर कांग्रेस से रणविजय सिंह चौहान, भारतीय आदिवासी पार्टी से मनोहर लाल मीणा के मैदान में रहने से मुकाबला चतुष्कोणीय बन गया था। मतदाताओं ने इस बार पार्टी चिह्न से अधिक प्रत्याशी के चेहरे के आधार पर मत का प्रयोग किया। जिससे निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राणावत विजेता रहे। भाजपा बोर्ड बनाने को लेकर आश्वस्त है, ऐसे में निर्दलीय राजेंद्र सिंह तुरुप के पत्ते के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव से पूर्व भाजपा ने राणावत को पांच वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
गालियाना में भाजपा के ईश्वर परमार एक हजार दो सौ बत्तीस व अमृतिया में कांग्रेस की माया पड़ियार एक हजार एक सौ पचपन वोटों से जीती। जबकि मोवाई में रेणुका सोलह वोट व गणेशपुर में सीमा बीस वोटों से विजयी बनी।
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|सीता पाण्डोर (कांग्रेस)
|सुनिता कुमारी मनात (बीएपी)
|1,453
|02
|कन्हैयालाल (बीएपी)
|जोवनलाल (कांग्रेस)
|2,039
|03
|करणवीर तबियाड (बीएपी)
|दादूदयाल (कांग्रेस)
|1,804
|04
|चन्द्रलेखा (भाजपा)
|जागेश्वरी रमात (बीएपी)
|658
|05
|रिना (कांग्रेस)
|बसंती (भाजपा)
|2,388
|06
|अलखाराम रोत (कांग्रेस)
|मनिष कलासुआ (बीएपी)
|2,783
|07
|अंजना कटारा (बीएपी)
|रतन (कांग्रेस)
|1,148
|08
|मंजुला देवी रोत (बीएपी)
|निर्मला रोत (कांग्रेस)
|3,958
|09
|मनिषा (बीएपी)
|कान्ता परमार (भाजपा)
|532
|10
|मुकेश कुमार डामोर (बीएपी)
|कुशाल रोत (भाजपा)
|5,805
|11
|मदनसिंह (भाजपा)
|कृपाराम रोत (कांग्रेस)
|865
|12
|अरूणा कुमारी डामोर (भाजपा)
|शारदा देवी (कांग्रेस)
|1,230
|13
|किरण उर्फ कलावती (बीएपी)
|रेवली डामोर (भाजपा)
|73
|14
|राजसिंह (भाजपा)
|कन्हैयालाल (कांग्रेस)
|2,910
|15
|बसन्तलाल पारगी (बीएपी)
|रमण (भाजपा)
|5,766
|16
|शीला पारगी (बीएपी)
|भगवती बामनियां (भाजपा)
|5,722
|17
|प्रसून मसार (बीएपी)
|चुन्नीलाल डामोर (कांग्रेस)
|6,008
|18
|द्वारकी (भाजपा)
|निर्मला डामोर (बीएपी)
|1,461
|19
|कोकिला सेंगाडा (बीएपी)
|रेखा (भाजपा)
|3,453
|20
|कान्तिलाल डामोर (भाजपा)
|डायालाल डैण्डोर (बीएपी)
|1,379
|21
|अनिता (भाजपा)
|जयश्री पाठक (कांग्रेस)
|848
|22
|ममता दायमा (बीएपी)
|नीमा (भाजपा)
|2,614
|23
|प्रविणा कुंवर (भाजपा)
|ललिता कुमारी परमार (बीएपी)
|2,403
|24
|सुमित्रा देवी परमार (बीएपी)
|सिमरन रोत (कांग्रेस)
|2,043
|25
|मुकेश (भाजपा)
|दिग्विजय सिंह चूण्डावत (बीएपी)
|182
|26
|हितेश (भाजपा)
|सुरेन्द्रसिंह (कांग्रेस)
|2,317
|27
|महेश कुमार (भाजपा)
|नाथुलाल यादव (कांग्रेस)
|2,279
|28
|सुकना (भाजपा)
|लाडू (कांग्रेस)
|573
|29
|कन्हैयालाल (कांग्रेस)
|विजय लाल मीणा उर्फ विजयपल मीणा (बीएपी)
|459
|30
|रमेश चन्दर (कांग्रेस)
|वेलजी पाटीदार (भाजपा)
|293
|31
|किशन सिंह राठौड (भाजपा)
|प्रेम कुमार पाटीदार (कांग्रेस)
|678
|32
|कनुप्रिया (कांग्रेस)
|कुन्दन (भाजपा)
|275
|33
|राठौड अनु उर्फ भनु कुंवर (भाजपा)
|रतन (कांग्रेस)
|2,423
|34
|पूंजीलाल परमार (कांग्रेस)
|विमल प्रकाश ननोमा (बीएपी)
|3,861
|35
|अनुतोष रोत (बीएपी)
|संजय कुमार परमार (कांग्रेस)
|4,099
|36
|हरिश डेण्डोर (कांग्रेस)
|कान्तिलाल रोत (बीएपी)
|1,875
|37
|गोविन्द मनात (कांग्रेस)
|दिपक घोघरा (बीएपी)
|2,805
|क्रम
|पंचायत समिति
|कुल वार्ड
|1
|आसपुर
|17
|2
|भंडारी
|15
|3
|बिछीवाड़ा
|17
|4
|चिकली
|15
|5
|दोवड़ा
|19
|6
|डूंगरपुर
|15
|7
|गलियाकोट
|15
|8
|गामड़ी अहाड़ा
|15
|9
|झोथरी
|17
|10
|पाडवा
|15
|11
|पाल देवल
|15
|12
|साबला
|17
|13
|सागवाड़ा
|27
|14
|सीमलवाड़ा
|15
|कुल
|14 पंचायत समितियां
|234 वार्ड
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|मनिषा (भाजपा)
|मीना रोत (कांग्रेस)
|07
|02
|प्रकाश रोत (बीएपी)
|ईश्वरलाल (कांग्रेस)
|417
|03
|कमला (भाजपा)
|प्रियंका अहारी (बीएपी)
|538
|04
|अक्षय डोडियार (बीएपी)
|शंकरलाल (भाजपा)
|310
|05
|राहुल परमार (बीएपी)
|प्रवीण (भाजपा)
|1,938
|06
|वर्षा खांट (भाजपा)
|लीला देवी खांट (बीएपी)
|202
|07
|धुलचन्द पाटीदार (भाजपा)
|भाणजी पाटीदार (बीएपी)
|147
|08
|आशा कुंवर (भाजपा)
|रीना खांट (बीएपी)
|755
|09
|हितेश (भाजपा)
|रीना कुमारी यादव (बीएपी)
|1,086
|10
|कैलाश रोत (बीएपी)
|लालशंकर (भाजपा)
|114
|11
|डायालाल (भाजपा)
|प्रकाश चन्द्र आदिवासी (बीएपी)
|424
|12
|महेश (भाजपा)
|लक्ष्मण अहारी (बीएपी)
|190
|13
|गायत्री डेन्ड़ोर (भाजपा)
|कविता मीणा (कांग्रेस)
|650
|14
|शांति (भाजपा)
|शीला डामोर (बीएपी)
|778
|15
|कपिल देव (कांग्रेस)
|मोतीलाल भट्ट (भाजपा)
|1,073
|16
|प्रमोद (भाजपा)
|सुरेश चन्द्र भट्ट (कांग्रेस)
|239
|17
|वर्षा (भाजपा)
|कल्पना रोत (बीएपी)
|352
|18
|गीता (बीएपी)
|चंदा देवी बामणिया (कांग्रेस)
|349
|19
|जिग्ना मेहता (कांग्रेस)
|कल्पना (भाजपा)
|1,288
|20
|वसी (भाजपा)
|प्रेमिला रोत (बीएपी)
|151
|21
|वीणा (भाजपा)
|राजेश्री (कांग्रेस)
|714
|22
|रेखा डेण्डोर (बीएपी)
|अनिता देवी (कांग्रेस)
|827
|23
|जीजा कुमारी मनात (बीएपी)
|आशा (कांग्रेस)
|759
|24
|ललिता कुँवर (कांग्रेस)
|निधि उपाध्याय (भाजपा)
|177
|25
|माया पाटीदार (कांग्रेस)
|लता (भाजपा)
|104
|26
|हरिराम (हरीराम) (भाजपा)
|युवराज सिंह (कांग्रेस)
|295
|27
|पुष्पा (भाजपा)
|प्रवीण कुमार सरपोटा (बीएपी)
|382
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|कान्तिलाल (कांग्रेस)
|रमेश घोघरा (भाजपा)
|1,467
|02
|जीवा (कांग्रेस)
|गोविन्द खराडी (भाजपा)
|207
|03
|थानेश्वर (बीएपी)
|सुरमाल (भाजपा)
|357
|04
|मनीषा भोई (भाजपा)
|जीवली (कांग्रेस)
|186
|05
|राजेश बरण्डा (कांग्रेस)
|लालशंकर (बीएपी)
|702
|06
|गोरी (कांग्रेस)
|कल्पना देवी डामोर (बीएपी)
|591
|07
|धुली (कांग्रेस)
|मनिषा (बीएपी)
|32
|08
|सुनिता (कांग्रेस)
|विनिता देवी (बीएपी)
|502
|09
|कंकु देवी ननोमा (कांग्रेस)
|माया ननोमा (बीएपी)
|1,097
|10
|महेश चन्द्र पाटीदार (भाजपा)
|कपिल चौबीसा (कांग्रेस)
|147
|11
|मुकेश अहारी (कांग्रेस)
|राजकुमार परमार (बीएपी)
|831
|12
|जय श्री कटारा (कांग्रेस)
|माया मनात (बीएपी)
|346
|13
|संगीता कटारा (कांग्रेस)
|हर्षिता डेण्डोर (बीएपी)
|471
|14
|बलवन्त कुमार अहारी (बीएपी)
|तेज सिंह (कांग्रेस)
|01
|15
|राहुल कटारा (बीएपी)
|बाबूलाल (भाजपा)
|340
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|रोअत रेशमा कुमारी रूपसिंह (बीएपी)
|हाकेर देवी डामोर (कांग्रेस)
|172
|02
|खुमण (बीएपी)
|जयन्तिलाल (कांग्रेस)
|229
|03
|करिश्मा कटारा (भाजपा)
|धनपाल रोत (बीएपी)
|362
|04
|भरतलाल पाटीदार (कांग्रेस)
|गौतम पाटीदार (भाजपा)
|266
|05
|ललिता कटारा (बीएपी)
|कृष्णा देवी डोडियार (कांग्रेस)
|459
|06
|धापु कुमारी रोत (बीएपी)
|जीवन (भाजपा)
|113
|07
|रोशनी पाटीदार (भाजपा)
|पुष्पा कुमारी गरासीया (बीएपी)
|54
|08
|रमिला (बीएपी)
|नारायण (भाजपा)
|1,181
|09
|कान्ता (भाजपा)
|चंदा कुमारी डामोर (कांग्रेस)
|81
|10
|वाल चंद (भाजपा)
|प्रभा परमार (कांग्रेस)
|363
|11
|शिवराम (भाजपा)
|वीरजी परमार (बीएपी)
|49
|12
|सुमित्रा कुमारी मीणा (बीएपी)
|कचरी देवी पाटीदार (कांग्रेस)
|35
|13
|रंजना (भाजपा)
|अनीता पारगी (बीएपी)
|55
|14
|रमेश बलाई (भाजपा)
|केशवलाल यादव (कांग्रेस)
|1,129
|15
|लक्ष्मी पारगी (भाजपा)
|ईश्वर लाल रोत (बीएपी)
|164
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|लक्ष्मण लाल (कांग्रेस)
|मोतीलाल डामोर (बीएपी)
|126
|02
|देवराम (कांग्रेस)
|रामेश्वर मीणा (भाजपा)
|85
|03
|देवु कुँवर राठोड (बीएपी)
|प्रेमकुंवर राठोड (भाजपा)
|16
|04
|जसु (भाजपा)
|वन्दना (कांग्रेस)
|770
|05
|हेमलता (भाजपा)
|कैलाश कूवर (कांग्रेस)
|139
|06
|भूपेंद्र सिंह (भाजपा)
|प्रभुलाल मीणा (बीएपी)
|1,330
|07
|ओमप्रकाश (भाजपा)
|प्रभुलाल यादव (कांग्रेस)
|188
|08
|हेमन्त (कांग्रेस)
|डायालाल पाटीदार (भाजपा)
|07
|09
|कंकु (भाजपा)
|नीता कुमारी कटारा (कांग्रेस)
|75
|10
|माया (भाजपा)
|सजनी परमार (कांग्रेस)
|210
|11
|नारायण लाल (कांग्रेस)
|भीमराज मीणा (बीएपी)
|385
|12
|जितेन्द्र कुमार मीणा (भाजपा)
|ईश्वर लाल मीणा (बीएपी)
|405
|13
|कमला देवी मीणा (भाजपा)
|सुगना (कांग्रेस)
|93
|14
|कमली (भाजपा)
|थावरी (कांग्रेस)
|504
|15
|मीद (बीएपी)
|मोती (भाजपा)
|118
|16
|हरीश चन्द्र मीणा (कांग्रेस)
|शंकर लाल (भाजपा)
|66
|17
|बंशीलाल रोत (बीएपी)
|गोतम लाल (कांग्रेस)
|210
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|धनपाल मीणा (बीएपी)
|विरमल (भाजपा)
|149
|02
|सीमा (भाजपा)
|माया (कांग्रेस)
|20
|03
|इन्दिरा मीणा (बीएपी)
|ममता (कांग्रेस)
|611
|04
|लोकेश पाटीदार (कांग्रेस)
|भगवान (भाजपा)
|90
|05
|रेणुका मीणा (कांग्रेस)
|कोकिला (भाजपा)
|16
|06
|राजेन्द्र सिंह राणावत (निर्दलीय)
|राकेश कुमार कलाल (भाजपा)
|223
|07
|ईश्वरलाल परमार (भाजपा)
|राकेश मीणा (कांग्रेस)
|1,232
|08
|कैलाश कुंवर (भाजपा)
|वर्षा कुंवर (कांग्रेस)
|219
|09
|संतोष (कांग्रेस)
|सत्तु (भाजपा)
|421
|10
|सुशील कुमार जैन (भाजपा)
|डायालाल (कांग्रेस)
|323
|11
|धर्मिष्ठा जोशी (भाजपा)
|मंजु पाटीदार (कांग्रेस)
|405
|12
|हुरी (बीएपी)
|कंकु (भाजपा)
|66
|13
|भगवती लाल (भाजपा)
|रमेश खराडी (बीएपी)
|575
|14
|गणेश खटीक (भाजपा)
|नवलराम (कांग्रेस)
|1,049
|15
|माया पडियार (कांग्रेस)
|जसु कुंवर (भाजपा)
|1,155
|16
|मोगजी (कांग्रेस)
|नरेश (भाजपा)
|223
|17
|धुलेश्वर (भाजपा)
|भीमराज मीणा (कांग्रेस)
|383
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