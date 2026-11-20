Dungarpur Panchayat Election 2026 Result Live: पंचायतीराज चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। इस बार 14 पंचायत समितियों के 234 और 37 जिला परिषद सदस्य के वार्डों के चुनावी परिणाम सामने आ गए हैं। ऐसे में जिला परिषद के 37 वार्डों के चुनाव परिणामों ने जिले की राजनीति में बेहद रोचक और त्रिकोणीय मोड़ ला दिया है, क्योंकि किसी भी एक दल को बहुमत का जादुई आंकड़ा यानी कि 19 सीटें नहीं मिली। इस कड़े मुकाबले में भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने 14-14 सीटों पर कब्जा जमाकर बराबरी की टक्कर दी है। जबकि अन्य जिला परिषदों में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस डूंगरपुर जिला परिषद में 9 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर सिमट गई है। ऐसे में अब जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किसी भी दल को दूसरे दल के समर्थन या गठबंधन की जरूरत होगी, जिससे सियासी जोड़-तोड़ तेज हो गई है।