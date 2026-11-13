Dungarpur Crime: दिवाली पर अमानवीयता की हद! 7 दिन के नवजात को पुलिया के नीचे फेंका, टूटी पैर की हड्डी; ICU में भर्ती

जिला अस्पताल में हुई जांच में सामने आया कि बच्चे को किसी ने थोड़ी ऊंचाई से नीचे फेंका था, जिसके कारण उसकी जांघ की हड्‌डी टूट चुकी है। इसके अलावा उसके नाक और सिर पर भी गंभीर चोट के निशान मले हैं। मासूम को बचाने और उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए पूरी मेडिकल टीम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही बाल अधिकारिता विभाग की टीम दीपावली के दूसरे दिन अस्पताल पहुंची थी। विभाग के मैनेजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही लगातार स्टाफ सदस्य बच्चे की देखरेख कर रहे हैं। बच्चे का एक पैर टूटने के कारण उस पर प्लास्टर चढ़ाया गया है, जबकि दूसरे पैर पर चूहों के काटने के घावों के कारण पट्टी बंधी हुई है। नियमानुसार विभाग ने नवजात को अब शिशु गृह में एडमिट कर लिया है जहां उसकी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा रही है।