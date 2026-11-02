राजस्थान में भी अब दिखेगा दुबई के समुद्र तट जैसा नजारा, हार्ट शेप सेल्फी पॉइंट बनेगा खास आकर्षण

डूंगरपुर. राजस्थान के डूंगरपुर में अब दुूबई के समुद्र तट जैसा नजारा देखने को मिलेगा। शहर की ऐतिहासिक गेप सागर झील की पाल आने वाले दिनों में नए और आकर्षक रूप में नजर आएगी। नगर परिषद की ओर से इसे खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम अंतिम चरण में है। दीपावली से पहले पाल का सौंदर्यीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अलग-अलग चरणों में काम कराया जा रहा है। यहां आने वाले लोगों को अब झील के किनारे हरियाली, रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक लैंडस्केप का नजारा देखने को मिलेगा।