Rajasthan Accident: जिस घर में सो रहा था परिवार, वहां दीवार तोड़कर घुसा बेकाबू डंपर; मां-बेटी की मौत

इधर, बांसवाड़ा-रतलाम मुख्य मार्ग पर कुंडला घाटी में खड़े ट्रक ट्रोले से बाइक टकराने पर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के नई आबादी नादिया सियापुर निवासी नाथूलाल पुत्र मावजी बामणिया उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं, घायल अनिल पुत्र रामलाल कुंडला खुर्द का निवासी है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से एमजी अस्पताल पहुंचाया नाथूलाल को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।