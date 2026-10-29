Dungarpur Panchayat Elections : ग्रामीणों ने पेश की अनूठी मिसाल, सरपंच से लेकर सभी वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित

Dungarpur Panchayat Elections : आसपुर (डूंगरपुर). जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासी हलचल में ग्राम पंचायत टोंकवासा के 36 कौम के लोगों ने एक जाजम पर बैठकर ग्राम पंचायत बोर्ड के चुनाव में आपसी प्रतिस्पर्धा और फिजूलखर्ची रोकने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। जिसमें विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारी जताने वाले युवाओं ने भी गांव के फैसले के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए अनूठी मिसाल पेश की। सरपंच व पंच चुनाव को लेकर गुरुवार को जैसे ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो सरपंच पद के लिए संतोष मालीवाड ने नामांकन दाखिल किया। तय सीमा में अन्य किसी उम्मीदवार का नामांकन दाखिल नहीं होने से आरओ ने सरपंच पद पर मालीवाड को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।