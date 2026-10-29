Sikar : राजस्थानी संस्कार ने जीता एक विदेशी का दिल, फ्रांसीसी कपल ने की देशी रीति-रिवाज से शादी, गांव वाले बने बाराती

हूबर्ट फ्रांस में बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च का कार्य करते हैं। वहीं दुल्हन रैवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। हूबर्ट ने बताया कि फ्रांस में बच्चे अपने माता-पिता या परिवार के साथ नहीं रहते हैं। एक तय उम्र के बाद माता-पिता बच्चों को अलग छोड़ देते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति में परिवार, माता-पिता व रिश्तेदारों के साथ रहते हैं और यहां बच्चों का अपने परिवार व रिश्तेदारों से एक अलग ही अटैचमेंट होता है। इसी कारण वे भारतीय संस्क़ति व रीति रिवाजों को विश्व में सबसे बेहतर मानते हैं। ऐसे में उन्होंने राजस्थान में शादी करने का निर्णय लिया।