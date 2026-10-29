राजस्थान के इस जिले में मास्टर प्लान पर फिर विवाद, पिछली बार रीको तो इस बार सुविधा क्षेत्र ने फंसाया पेंच

1. मास्टर प्लान अटकने से शहर में अनियोजित बसावट लगातार बढ़ रही है। अब नियोजित तरीके से बसावट के लिए मास्टर प्लान जरूरी है।

2. शिक्षानगरी की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट के साथ दूसरे शहरों के निवेशकों का अहम रोल है। मास्टर प्लान के विवाद की वजह से निवेशक जयपुर या छोटे कस्बों में जाने लग गए है। इससे शिक्षानगरी की अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान हो रहा है।

3. मास्टर प्लान के सियासी झगड़े के बाद ज्यादातर रियल एस्टेट कारोबारियों की ओर से नई कॉलोनी डवलप नहीं की जा रही है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

4. शिक्षानगरी में लगातार स्कूल व कॉलेजों की ओर से अपने कैम्पसों को बाहर भी शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। मास्टर प्लान के अटकने की वजह से कई संस्थान अपने नए कैम्पस के लिए जमीन खरीदने का प्लान बदल दिया है। यदि किसी जोन में बड़े शिक्षण संस्थान की ब्रांच खुलती है तो पूरे क्षेत्र में विकास भी होता है।