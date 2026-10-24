राजस्थान पंचायत चुनाव: झूठ बोलकर ड्यूटी कटवाने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड

सूत्रों के अनुसार करीब 50 पुलिस अधिकारियों व जवानों ने अलग-अलग पारिवारिक कारण बताकर अपनी चुनावी ड्यूटी कटवाई है। ड्यूटी कटवाने वाले जवानों का डेटा तैयार करवाया जा रहा है, जिन्होंने पहले भी कई जगह अपनी ड्यूटी कटवाई है। वहीं परिवार के सदस्यों के बीमारी का बहाना बनाने वाले अधिकारियों व जवानों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। सूची फलौदी पुलिस अधीक्षक को भेजने के बाद भी कुछ ड्यूटी काटी गई, ऐसे में ऐसे कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।